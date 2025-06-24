ЦСКА объявил о продлении контракта с Миланом Гайичем

ПФК ЦСКА на официальном сайте сообщил о пролонгации контракта с Миланом Гайичем. Стороны подписали новый контракт до конца сезона-2026/2027.

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«Желаем Милану новых побед в составе ПФК ЦСКА!», — написала пресс-служба армейцев.

Напомним, Милан Гайич выступает за армейскую команду с 2022 года. За это время он провел 112 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. В составе красно-синих Гайич дважды побеждал в Фонбет Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне ЦСКА выиграл Кубок и занял третье место в чемпионате страны.