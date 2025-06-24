Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Польши

Бывший главный тренер «Амкара», «Спартака», «Легии» и сборной России Станислав Черчесов заявил, что представители Польского футбольного союза не связывались с ним начёт работы во главе национальной команды. Черчесов отметил, что официальный переговоров с поляками не вёл.

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«Мы там работали, все нас знают, я там часто потом бывал. Знаю руководителей Польского футбольного союза. До «Ференцвароша» был разговор на эту тему. На сегодняшний день официальные лица со мной не встречались, поэтому СМИ иногда опережают события. Понятно, что нас знают, наверное, когда случаются такие ситуации, фамилия всплывает, поэтому дождёмся того, чем закончится. Как я читал в газетах, есть четыре кандидата, на которых остановятся. Во всяком случае, официального разговора не было. Кто-то и что-то сказал — не мой стиль», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, Михал Пробеж, занимавший пост главного тренера сборной Польши с апреля 2023 года, покинул национальную команду после поражения от Финляндии (1:2) в отборочном цикле к чемпионату мира, а также после конфликта со звёздным форвардом команды Робертом Левандовским. Нападающий «Барселоны» после этого заявил, что не будет играть за команду, пока её тренирует Пробеж. Последним местом работы Черчесова была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.