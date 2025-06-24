Орещук высказался о влиянии агента Станковича на селекцию «Спартака»

Бывший российский футболист, ныне агент Роман Орещук высказался о том, что некоторые трансферные вопросы «Спартака» решает агент главного тренера команды Деяна Станковича. В частности, Орещук отметил, что на переговоры с «Торино» по поводу хавбека Ивана Илича летал не спортивный директор «Спартака», а агент Станковича.

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