У «Акрона» нет денег на новый стадион

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о возможностях клуба построить новый стадион.

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«Не хочется построить плохой стадион, а на хороший стадион нужно очень много денег. Пока, к сожалению, их нет в таком количестве», – приводит слова Морозова Odds.

Первый сезон в РПЛ «Акрон» начал на арене своего соперника «Крыльев Советов». Обе команды базируются в Самарской области.

«Акрон» финишировал в турнирной таблице на девятой строчке. Команда заработала 35 очков после 30 туров и обогнала «Крылья Советов».