Мхитарян поделился мыслями про завершение карьеры

Полузащитник «Интера» Генрик Мхитарян высказался о том, как планирует завершить карьеру. Армянин подчеркнул, что будет играть только на самом высоком уровне.

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«Я не хочу завершить карьеру, а затем сожалеть, что сделал это слишком рано. После «Интера» закончу карьеру. Я не хочу снижать свой уровень. Я не вернусь в Армению. Такие страны, как Саудовская Аравия, меня тоже не интересуют. При всем моем уважении, я люблю футбол за саму игру, а не за деньги. Каждое утро я просыпаюсь с желанием тренироваться и показать, на что я способен», – приводит слова полузащитника армянский журналист Грач Хачатрян в социальной сети X.

В прошедшем сезоне Мхитарян выходил за «Интер» в 49 официальных матчах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.