Нападающий перешел в «Сельту» из «Брюгге»

«Сельта» купила Жуджлу у «Брюгге» за 6 млн евро и продлила контракт с Каррейрой, интересовавшим «Спартак»
Ферран Жуджла перешел в «Сельту» из «Брюгге».
26-летний нападающий подписал контракт до 2029 года. По данным Marca, за бывшего игрока «Барсы» «Сельта» заплатила около 6 млн евро.
Также клуб из Виго объявил о продлении контракта с защитником Серхио Каррейрой на 4 года. Сообщалось, что им интересовался «Спартак».
Жуджла забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи в 148 матчах за «Брюгге».