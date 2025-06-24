Нападающий перешел в «Сельту» из «Брюгге»

Ферран Жуджла перешел в «Сельту» из «Брюгге».

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26-летний нападающий подписал контракт до 2029 года. По данным Marca, за бывшего игрока «Барсы» «Сельта» заплатила около 6 млн евро.

Также клуб из Виго объявил о продлении контракта с защитником Серхио Каррейрой на 4 года. Сообщалось, что им интересовался «Спартак».

Жуджла забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи в 148 матчах за «Брюгге».