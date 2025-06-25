Агент Жемалетдинова рассказал о будущем своего клиента

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

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«Клуб, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством Рифата. Есть варианты, в том числе и в Турции», – цитирует Кузьмичева «СЭ».

В прошедшем сезоне Рифат Жемалетдинов принял участие в 29 матчах за московский ЦСКА, записав на свой счёт 2 гола и 4 результативные передачи. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, а его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини новым главным тренером команды. Швейцарец занял пост, ранее принадлежавший Марко Николичу, который покинул клуб по завершении сезона.

По итогам кампании 2024/25 армейцы завоевали Кубок России и финишировали на третьем месте в чемпионате. Новый сезон ЦСКА начнёт выездной встречей против «Торпедо».