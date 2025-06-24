Нападающий переподпишет контракт с «Барселоной» и уйдет в «Монако»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продлит своё соглашение с испанским клубом до 2028 года из-за финансовых соображений, а затем отправится в аренду с правом выкупа в «Монако». Об этом сообщает Cadena SER. Сделка может обойтись в € 11 млн.

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При этом каталонский клуб собирается прописать опцию обратного выкупа 22-летнего игрока, стоимость которого может составить € 28 млн, хотя сумма может измениться в ходе переговоров. Планируется, что Фати пройдёт медосмотр во французском клубе 28 июня.

В прошедшем сезоне молодой нападающий выходил на поле в шести встречах чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. Ранее, в сезоне-2023/2024, игрок находился в аренде в «Брайтоне», но не закрепился в составе английской команды.