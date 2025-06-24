Стало известно, кому в «Реале» могут отдать 10-й номер после ухода Модрича

В мадридском «Реале» рассматривают вариант с тем, чтобы отдать футболку с номером 10 нападающему Килиану Мбаппе после того, как полузащитник Лука Модрич покинет клуб. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, в стане «сливочных» считают, что выступления под 10-м игровым номером улучшат имидж французского футболиста. Кроме того, данная футболка подчеркнёт статус Мбаппе, как главной звезды команды.

На текущий момент 26-летний нападающий играет под девятым номером. Модрич покинет испанский гранд после клубного чемпионата мира.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 43 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.