Похудевший Мбаппе напугал фанатов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе похудел на пять килограмм из-за перенесенного во время клубного чемпионата мира гастроэнтерита. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, болезнь футболиста серьезно повлияла на его физическую форму. Новые фотографии, размещенные «Реалом» в социальных сетях, испугали фанатов. Болельщики посчитали, что Мбаппе слишком сильно похудел и не сможет быстро восстановиться.

Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира в США. Его госпитализировали с острым гастроэнтеритом.

До этого RMC Sport сообщал об ухудшении состояния здоровья Мбаппе. У него поднималась температура — он мог есть только фрукты. Футболист изолировался от остальной команды.