Предложен новый способ финансирования футбольных клубов в условиях СВО

Степашин о финансировании клубов в условиях СВО: «Кроме 3-4 команд, все живут за счет региональных бюджетов. Надо подумать о перераспределении средств – Газзаев в свое время предлагал создать фонд»
Сергей Степашин высказался о финансовых проблемах российских клубов.
«У нас, кроме трех-четырех клубов, все остальные живут за счет бюджетов субъектов Федерации. И, конечно, тяжело тянуть, денег не хватает. Последний пример – развал «Химок». У страны большие расходы, связанные с украинским конфликтом, есть другие вопросы. Здесь надо подумать, как более справедливо перераспределять средства между клубами. Скажем, в свое время Валерий Газзаев предлагал создание некого финансового фонда, из которого можно было бы поддерживать клубы, у которых нет мощных спонсоров, как у «Зенита», «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», – сказал член совета директоров «Динамо».