Махачкалинское «Динамо» приняли в члены Российского футбольного союза

На конференции Российского футбольного союза (РФС) махачкалинское «Динамо» единогласно приняли в члены РФС.

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Очередная конференция проходит в четверг в Москве.

— Коллеги, решение принято единогласно. ФК «Динамо Махачкала» с этого момента является членом РФС. Мы вас искренне поздравляем, — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В сезоне‑2024/25 махачкалинское «Динамо» дебютировало в МИР РПЛ и завершило турнир на 11‑й строчке турнирной таблицы.

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