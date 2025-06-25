Сумасшедшая интрига в российской Суперлиге по футзалу

«Газпром-Югра» в финале с «Ухтой» отыгрался с 1-3 и перевёл серию в седьмой матч.

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Финальная серия Суперлиги-2024/2025 – это просто огонь! «Газпром-Югра» и «Ухта» решили сохранить чемпионскую интригу буквально до последнего матча. Ухтинцы вели в серии 3-1, но югорчане ударно провели два последних поединка, сравняв счёт (3-3). Нас ждёт шикарнейшая развязка.

Любовь к драме

«Газпром-Югра» и «Ухта» уже второй сезон подряд дают огня в финальной серии Суперлиги. В прошлом году команды постоянно уходили в серию пенальти. В этот раз клубы решили создать интригу иначе.

Первые два матча были настоящим голевым сумасшествием. За две игры югорчане с ухтинцами забили 16 мячей, но сохранили счёт в серии равным (1-1). Вот только дальше «Ухта» забрала две следующих встречи (3-1). Случилось это благодаря нетипичной игре вторым номером.

Казалось, ухтинцам не составит труда одержать ещё одну победу и впервые в истории стать чемпионами Суперлиги. Тем более серия вернулась в Ухту. Правда, у «Газпрома-Югра» были другие планы. Югорчане просто уничтожили «Ухту» в гостях – 7:2.

Такой расклад не напугал команду из Коми, всё-таки она по-прежнему вела в серии (3-2). До чемпионства оставалась буквально одна победа. Кроме того, «Ухта» знала свои слабые места. Об этом открыто говорил Вадим Яшин. После игры в Ухте наставник знал, что нужно исправить в игре своих подопечных.

Спойлер: не вышло.

В шестом матче ухтинцы вновь не смогли победить, хотя на старте игры преимущество было на их стороне. Команда из Коми забила быстрый гол уже на 35-й секунде, однако взятие ворот отменили из-за фола.

Видимо, этот факт выбил «Ухту» из колеи на следующие 10 минут. Инициативу перехватил «Газпром-Югра», начав наседать на соперника. Кирилл Щурок долго спасал, но на 11-й минуте его пробил Антон Рубцов – 1:0. Довольно быстро Валерио Щимба удвоил преимущество югорчан – 2:0.

А дальше пошла жара: команды обстреливали ворота друг друга, много фолили и получали жёлтые карточки. Битва была настолько жёсткой, что и те, и другие обратились к судьям за видеоповторами. «Газпром-Югра» хотел красную карточку для Максима Емельянова, а «Ухта» — пенальти за фол на Владиславе Мусине-Пушкине. Оба запроса не были удовлетворены.

«У нас ресурсы ограничены»

Во втором тайме все ждали не менее драматичного противостояния, но «Ухта» решила иначе. Команда пыталась оказать сопротивление хозяевам площадки, однако не вышло.

Уже на 21-й минуте Андрей Понкратов увеличил преимущество «Газпрома-Югра». Ухтинцы попытались сдержать соперника, но спустя две минуты Емельянов получил вторую жёлтую карточку. Югорчане уверенно реализовали большинство, а Понкратов оформил дубль – 4:0.

Потом команды обменялись парочкой опасных моментов, однако забить никто так и не смог. Зато «Газпрому-Югра» удалось вновь добиться большинства: Мусин-Пушкин сфолил, когда вратаря не было в штрафной.

В ворота «Ухты» могло залететь больше мячей, если бы не сумасшедшие сейвы Кирилла Щурка. Он отлично заменил основного голкипера Гитту. Жаль, что остальная команда не сумела помочь своему вратарю.

«Газпрому-Югра» удалось прибавить функционально после первой части серии. Мы, наоборот, немножко просели. Где-то просели и в головах, да и функционально тоже что-то перестало у нас «бежаться». Плюс сегодня удаление — поиграли в меньшинстве. Вообще, эпизоды постоянно все проигрывали. «Газпром-Югра» как-то свежее выглядит, и пока у нас не получается ничего против этого найти. В защите, конечно, они молодцы, но всё с руками, всё в тело, всё в корпус. Судьи это не судят – ну, такой допуск дали. При этом удаления все равно получаются у нас, а не у «Газпрома-Югра», который играет максимально жёстко. Посмотрим, что будет в седьмой игре. Я думаю, тоже как-то поменяемся, что-то предпримем, но резерв уже ограничен. Не хотелось бы седьмой, «золотой» матч дома проигрывать. Что-нибудь придумаем. Щурок? После пятой игры ряд позиций поменяли. Плюс Гитта играл в первых пяти матчах серии. Играл неплохо, но в пятой достаточно крупно проиграли, и просто хотелось что-то поменять. Кирилл, считаю, готов быть первым номером. Просто ему не повезло, что он в одной команде с Гиттой», – сказал Вадим Яшин после матча.

У «Ухты» остался последний шанс взять чемпионский титул – игра 28 июня в Ухте. Однако теперь и «Газпрому-Югра» до золота остался всего один шаг. Кто бы ни одержал в матче победу, нас ждёт история с красивым камбэком.