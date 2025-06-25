«Лион» подаст апелляцию на решение о понижении до Лиги 2

«Лион» подаст апелляцию на понижение до Лиги 2, сообщается на сайте команды.

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«Лион» понизили по решению организации, ответственной за мониторинг и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG). По информации L'Équipe, причиной такого решения стал долг в размере 175 млн евро.

— В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все ее требования и инвестируя в собственный капитал больше, чем запрашивалось. Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже акций «Кристал Пэлас» наше финансовое положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон‑2025/26. Учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи, которые два года подряд обеспечивали нам место в еврокубках, мы искренне не понимаем, как административное решение могло привести к понижению в классе такого крупного французского клуба. Мы подадим апелляцию, чтобы продемонстрировать нашу способность предоставить необходимые финансовые ресурсы для обеспечения дальнейших выступлений «Лиона» в Лиге 1, — сообщается на сайте «Лиона».

«Лион» является семикратным чемпионом Лиги 1 и пятикратным обладателем Кубка Франции. По итогам минувшего сезона команда заняла шестое место в чемпионате Франции и вышла в Лигу Европы.