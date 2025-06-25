«Лион» понизили до Лиги 2. Клуб добили бездарный владелец и финансовый бардак

Не помогли даже деньги от «Зенита».

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Случилось внезапное – «Лион», многократного чемпиона Франции, понизили в классе – до Лиги 2 – за нарушение финансовых отчётностей. Что вообще случилось и почему? Разбираемся.

Что случилось?

Французская национальная дирекция контроля и управления (DNCG) провела заседание, на котором проанализировала плачевное финансовое состояние «Лиона». Орган остался недоволен отчётами клуба, который уже и так был на карандаше у властей. Итог – понижение до Лиги 2. А ведь «Лион» – это топ-клуб, в нулевых он выиграл семь чемпионств подряд (с сезона-2001/2002 по 2007/2008).

Интересно, что на заседании присутствовал владелец клуба – американский бизнесмен Джон Текстор. Но его аргументы, по информации RMC Sport, не убедили членов комиссии, принявших решение о понижении лионского клуба в классе. При этом французский гранд вправе обжаловать данное решение. Текстор, кстати также владеет «Ботафого», «Кристал Пэлас» и «Моленбеком».

Почему «Лион» понизили? У команды давно проблемы с финансами

В декабре 2022-го Джон Текстор приобрёл погрязший в долгах «Лион» – и пообещал если не вернуть клуб на вершину, то хотя бы оздоровить его. Получалось слабо: периодически продавали лидеров и умудрялись договариваться с местными надзорными органами. Для выправления ситуации этого было мало, но на плаву «Лион» как-то держался. На самом деле клубу давно угрожали понижением в классе, однако руководство из сезона в сезон предоставляло финансовые гарантии благодаря продаже кого-то из лидеров.

Казалось бы, что внезапно пошло не так? Летом «Лион» потратил на трансферы € 148 млн – гигантские деньги для проблемного проекта. По задумке Текстора, трансферы на выход должны были перекрыть затраты, но этого не случилось: суммарно за прошлые лето и зиму заработали только € 68 млн. И уже в ноябре DNCG наложила на клуб запрет на регистрацию игроков и на год обязала «Лион» ограничить зарплатный фонд. Ещё клуб получил понижение в классе — но на тот момент условное. А Текстор собрал пресс-конференцию и заявил, что команду не спустят в Лигу 2. И намекнул, что если для решения проблемы потребуется расстаться с пятью-шестью игроками, то он это сделают.

Этим летом Текстор надеялся опередить время – «Лион» продал Райана Шерки за € 36,5 млн в «Манчестер Сити» и Саида Бенрахма – за € 12 млн в «Ним». Однако других футболистов перед заседанием комиссии продать не удалось. Теперь, видимо, придётся избавляться от многих по сниженной цене, чтобы и закрыть долги, и разгрузить зарплатную ведомость, и не получить демотивированную таким суровым наказанием команду.

«Зенит» чуть не спас «Лион». Но денег всё равно не хватило

Зимой тогда ещё чемпион России впечатляюще укрепил состав – приобрёл у «Ботафого» полузащитника Луиса Энрике за € 30 млн + бонусы. Эти деньги должны были поступить на счета не то «Ботафого» не то фонда Eagle Football, через который и управляются клубы Текстора. В «Лионе» на радостях даже отказались от продажи нападающего Эрнеста Нуама, посчитав, что заработанных самостоятельно на других футболистах € 30 млн будет достаточно для выхода из кризиса. Ошиблись.

«Лион» вообще как-то странно работает с деньгами. ФИФА наложила на клуб трансферный бан на три окна из-за долга в € 2238! Руководство в конце мая всё оплатило, но сама ситуация если и не объясняет финансовый хаос в «Лионе», то как минимум подтверждает его. Так управлять футбольным клубом просто нельзя.

Хотя, возможно, бардак – главная фишка европейских клубов Текстора. Потому что если «Ботафого» выигрывает всё возможное в Бразилии и Южной Америке, то в Англии боссы «Кристал Пэлас» (у Джона доля в проекте, и он даже продал часть акций, чтобы помочь «Лиону») банально не успели оформить документы для участия клуба в еврокубках. Всё потому, что на них в Лондоне не рассчитывали: «Пэлас» во многом неожиданно выиграл Кубок Англии и отобрался в Лигу Европы, а все бумаги для УЕФА необходимо было сделать до 1 марта, когда команда шла на 12-м месте в АПЛ и вышла лишь в 1/8 финала Кубка Англии.

Сколько «Лион» может заработать на продаже игроков?

Transfermarkt оценивает состав «Лиона» в € 195 млн, но у двух игроков контракты истекают 30 июня. Александр Ляказетт уже, по сути, ушёл из клуба свободным агентом – подобное ждёт и 32-летнего Николаса Тальяфико. Оба оцениваются в € 6 млн.

А теперь главные лоты «Лиона», продажей которых клуб может погасить часть долгов:

€ 30 млн – Малик Фофана, 20-летний вингер;

€ 25 млн – Жорж Микаутадзе, 24-летний нападающий;

€ 15 млн – Мусса Ньякате, 29-летний центральный защитник;

€ 15 млн – Эрнест Нуама, 21-летний вингер;

€ 12 млн – Корентин Толиссо, 30-летний центральный защитник;

€ 12 млн – Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 27-летний правый защитник.

Стоимость любого другого игрока не превышает € 10 млн и в среднем составляет € 6-7 млн. Но почему-то есть уверенность, что далеко не все захотят остаться в «Лионе», чтобы играть за него в Лиге 2 – а значит, придётся продавать и их. Если, конечно, клуб не выиграет апелляцию.

Клуб уже выступил с заявлением по ситуации: