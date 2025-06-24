Семикратного чемпиона страны исключили из высшего дивизиона

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о решении исключить «Лион» из Лиги 1 и перевести во второй дивизион. Об этом сообщает RMC Sport.

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Источник утверждает, что по итогам слушаний, которые состоялись 24 июня, клубу не удалось добиться снятия наложенных финансовым надзорным органом ограничительных мер. Отмечается, что «Лион» должен был выплатить €175 млн, из которых клуб нашел лишь €83 млн.

По итогам сезона-2024/25 семикратные чемпионы страны заняли шестое место, дающее право выступить в Лиге Европы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.