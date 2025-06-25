«Я остаюсь». Неймар прокомментировал продление контракта с «Сантосом»

Нападающий «Сантоса» Неймар объяснил, почему решил продлить контракт с бразильским клубом. 33-летний футболист подписал новое соглашение до конца 2025 года с возможностью пролонгации.

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«Принял решение и последовал за своим сердцем. «Сантос» — это не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной, и здесь меня по-настоящему любят. Здесь я могу быть собой, по-настоящему счастливым. И именно здесь я хочу осуществить мечты, которые ещё остались в моей карьере. И ничто меня не остановит. Я ухожу, я возвращаюсь — и я остаюсь. Там, где всё началось и где никогда не закончится», — приводит слова Неймара официальный сайт «Сантоса».

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он подписал первый профессиональный контракт с бразильским клубом в 2008 году. В 2013 году нападающий перешёл в «Барселону». Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года в качестве свободного агента. Всего в составе команды из Сантуса он принял участие в 237 матчах во всех турнирах, в которых отметился 139 голами и 69 результативными передачами.