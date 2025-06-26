«Челси» против африканцев и «Боруссия» против корейцев. Итоги дня на КЧМ

Также фиксируем горечь забивных «Мамелоди Сандаунз» и геройство южнокорейского вратаря в противостоянии с «Боруссией».

На клубном ЧМ постепенно завершается групповой этап. Стали известны практически все участники плей-офф — не хватает только четверых. Финальные итоги подведём завтра, а пока коротко рассказываем про четыре сегодняшних матча и показываем их главные моменты.

«Челси» даже полуосновой не почувствовал тунисское сопротивление

Лондонцы допустили неожиданную осечку в игре с «Фламенго» (1:3) и, по идее, лишили себя возможности обкатать резерв в 3-м туре — в случае поражения от одной из лучших команд Африки, тунисского «Эсперанса», пришлось бы паковать чемоданы для досрочного возвращения в Лондон. Но «Челси» не впервой проходить уступающих ему в классе соперников полуосновой — опыт победного розыгрыша Лиги конференций пришёлся кстати.

Все 90 минут на лавке просидели Санчес, Колуилл, Джеймс, Кукурелья, Кайседо, Палмер и Нету. Легчайше справились и без большинства лидеров. «Эсперанс» нанёс только три удара в сторону ворот Йоргенсена (при 16 у фаворита). В створ не полетел ни один из них. «Челси» же долго нагнетал и решил всё в компенсированное к первому тайму время: Адарабиойо головой сделал мягкий заброс Энцо со стандарта голевой, а Делап добавил аргентинцу второй ассист, качнув защитника на замахе и пробив низом.

На 90+7-й минуте Джордж выстрелом из-за штрафной подловил вратаря на ошибке и оформил разгром. Лондонцы вышли из квартета D со второго места и в 1/8 финала сойдутся с «Бенфикой», которая внезапно опередила «Баварию». То есть сожаления от упущенного лидерства явно нет.

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«Фламенго» едва не проиграл аутсайдеру группы. Но моментально исправился

Матч «Лос-Анджелеса» и «Фламенго» не носил даже малейшей турнирной интриги: американцы гарантированно замыкали группу, бразильцы — никуда бы не делись с первой строчки. Оставался только один локальный вопрос: забьёт ли первый гол и наберёт ли первые очки команда Жиру и Льориса.

«Фламенго» был ближе к успеху, однако не везло: штангу обстучали экс-игрок «Юве» с «Манчестер Сити» Данило и де Арраскаета. Тем не менее на 84-й минуте Буанга убежал к воротам и чётко катнул между ног Росси. А Уоллес не стал мириться с первым поражением на турнире и тут же на технике ушёл от троих, поразив левый угол. В 1/8 финала напряжения в противостоянии с «Баварией» будет значительно больше.

Африканцы много забивали. А потом встретились с «Флуминенсе»

«Мамелоди Сандаунз» покорил зрителей КЧМ атакующей игрой, трижды забив «Боруссии». Но пропустил-то в ответ четыре раза, поэтому для выхода в 1/8 финала нуждался лишь в победе над «Флуминенсе». 40-летний Тьяго Силва впервые на КЧМ остался на скамейке, что не помешало реальным бразильцам (футболистов «Сандаунз» тоже так называют из-за цвета их формы) выполнить задачу.

В первом тайме моментов практически не было. Африканцы хоть и начали активнее, «Флуминенсе» им практически ничего не позволял — разве что разок Мэттьюз вывалился на ворота, проиграв дуэль Фабио. Лидер группы легко сушил игру с 32% владения. С «Боруссией», для сравнения, бразильцы набрали 46%, а с «Ульсан Хёндэ» — 70%.

Во второй половине Кано (привет поклонникам Mortal Kombat) с подачи Арьяса практически уничтожил интригу, пальнув в штангу. Но «Мамелоди Сандаунз» совсем ничего этому не противопоставил. В результате все четыре клуба из Бразилии шагнули в следующий этап — грандиозный успех, если учитывать наличие в соперниках «Ботафого» «ПСЖ» и «Атлетико». Да и мало кто ждал перевеса «Фламенго» над «Челси».

Южнокорейский вратарь летал как Супермен. И всё же «Боруссия» победила

Южнокорейский «Ульсан Хёндэ» с нулём очков ни на что не претендовал, в то время как «Боруссия» мчала за победой для поднятия на первую строчку. Да и класс у соперников несопоставим. Загадка была только в том, сколько голов заколотят дортмундцы. Они благородно ограничились одним. За это стоит поблагодарить вратаря Чо Хён Во. У него, внимание, 10 спасений! И высоченный рейтинг 9,7 от портала Sofascore.

Отличился только Свенссон на 36-й минуте. «Ульсан» опрометчиво попытался разыграть мяч низом. Коуто накрыл соперника, и мячом завладел Беллингем-младший. Англичанин дождался подключения шведа и выкатил ему под точный удар низом. Good job, Jobe! 1+1 у него за три тура.