Нападающий «Спартака» выступил с амбициозным заявлением

Вингер московского «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о своей цели на сезон-2025/2026. Он сделал амбициозное заявление о том, что хочет помочь «Спартаку» завоевать чемпионский титул.

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«Моя цель на следующий сезон — играть за „Спартак“ так, чтобы он стал чемпионом. Выигрывать турниры. В общем, сделать так, чтобы мы были очень счастливы», — сказал Маркиньос в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что в минувшем сезоне Маркиньос принял участие в 37 матчах, где отметился тремя голами и 13 результативными передачами. Накануне появились слухи о том, что бразильский вингер может покинуть «Спартак». Он якобы ведёт переговоры с «Сантосом».