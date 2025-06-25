Роналдо оценил назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.
«Думаю, приход Анчелотти будет очень позитивным. Я хорошо его знаю — он отличный командный человек, умеет расположить к себе игроков, выигрывает за счёт атмосферы, а также применит весь свой опыт, чтобы завоевать доверие команды. На мой взгляд, тренер должен уметь быть ближе к игрокам, завоёвывать доверие, понимать, когда можно надавить, а когда — отпустить. Он очень напоминает Сколари — такого же отца для команды. Тренировки у него были скучные, но каждый отдавался по максимуму — ради него, ради команды», — приводит слова Роналдо ESPN.
Анчелотти возглавил сборную Бразилии 12 мая. Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.