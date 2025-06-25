Роналдо оценил назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.

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«Думаю, приход Анчелотти будет очень позитивным. Я хорошо его знаю — он отличный командный человек, умеет расположить к себе игроков, выигрывает за счёт атмосферы, а также применит весь свой опыт, чтобы завоевать доверие команды. На мой взгляд, тренер должен уметь быть ближе к игрокам, завоёвывать доверие, понимать, когда можно надавить, а когда — отпустить. Он очень напоминает Сколари — такого же отца для команды. Тренировки у него были скучные, но каждый отдавался по максимуму — ради него, ради команды», — приводит слова Роналдо ESPN.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии 12 мая. Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.