Митрофанов: ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что в ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из‑за ситуации на Украине.

— Вы верите, что в следующем году нас могут вернуть в еврокубки?

— По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков — да. Особенно, ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что ждет возвращения команд на международные соревнования в 2025 году.