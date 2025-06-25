Экс-футболист Ротен: игра Месси в ПСЖ была хренью

Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Даже его игра была хренью. Он гений, но ходил пешком, самоотдачи не хватало – все это видели. У тех, кто молчит об этом, просто нет яиц»
Жером Ротен раскритиковал игру Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Даже его игра была хренью. Я видел все матчи Месси на «Парк де Пренс», ни одного не пропустил. Но когда я увидел, как он ходит пешком... Конечно, когда мяч у его ног, огни загораются, и стадион озаряется, потому что этот парень – гений. Но ему не хватало самоотдачи в играх за «ПСЖ», все это видели. А у тех, кто молчит об этом, потому что это Месси, просто нет яиц», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен.