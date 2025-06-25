Победитель Лиги чемпионов объявил о завершении карьеры

Экс‑футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана на своей странице в социальной сети сообщил о завершении профессиональной карьеры.

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Последним клубом полузащитника стал «Саутгемптон», в котором он начинал свою карьеру.

— Я не мог быть более признателен за все возможности, которые мне были предоставлены во время профессиональной карьеры. Я был рад представлять один из величайших клубов в мире и выиграть в его составе Лигу чемпионов. Каждый выход в составе сборной Англии также значил для меня очень много, — написал 37‑летний Лаллана.

В составе «Ливерпуля» Лаллана по разу становился победителем чемпионата Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе сборной Англии Лаллана принял участие в 34 матчах и забил три мяча.