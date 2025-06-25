Мареска рассказал о важности выхода «Челси» в 1/8 финала КЧМ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился, как оценивает выход его команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Итальянский специалист отметил значимость этого результата на фоне уже вылетевших команд.

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«Для нас это важно, потому что в этом турнире участвуют 32 команды, а теперь 16. Есть клубы, которые играли в финале Лиги чемпионов в последние пять или шесть лет, как «Атлетико» Мадрид, и они уже в Испании. Так что нам нужно гордиться и быть счастливыми. И теперь наша цель — попасть в первую восьмёрку из 16», – приводит слова Марески ESPN.

«Челси» обыграл тунисский «Эсперанс» со счётом 3:0 в финальном матче группового этапа клубного чемпионата мира. Благодаря этому результату команда из Лондона заняла первое место в группе D и вышла на «Бенфику» в плей-офф турнира. Их игра состоится 28 июня.