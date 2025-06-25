ПСЖ рассматривает вариант с продажей или арендой Сафонова

Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») пока не готов принять окончательное решение касательно дальнейшей работы с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Об этом в среду, 25 июня, сообщило издание Sport 24 со ссылкой на осведомленный источник.

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По данным журналистов, представители клуба опасаются, что среди футболистов возникнет конфликт, если к нему присоединится украинский спортсмен Илья Забарный.

— На данный момент рассматриваются варианты как продажи российского вратаря, так и его возможной аренды, — говорится в материале.

Сафонов стал игроком «ПСЖ» в июле 2024 года, перейдя из «Краснодара». В своем первом сезоне за парижский клуб он выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем чемпионского титула, Кубка и Суперкубка Франции. Тем временем журналист Эртем Шенер сообщил, что Сафонов попал в сферу интересов турецкого клуба «Галатасарай».

Вратарь Никита Хайкин, который играет в составе норвежского клуба «Буде-Глимт», начал процедуру получения паспорта скандинавской страны. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что спортсмен никогда не сможет стать полноценным гражданином Норвегии.