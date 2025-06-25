Спортивный директор «Милана» рассказал, что даст команде подписание Модрича

Чемпионат.com

Спортивный директор «Милана» Игле Таре высказался о роли в команде, которую может занять полузащитник «Реала» Лука Модрич. Функционер итальянского клуба подчеркнул, что переход футболиста имеет возможность стать более значимым для всех сторон, так как хорват болеет за «россонери».

Спортивный директор «Милана» рассказал, что даст команде подписание Модрича
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«Я говорил с ним лично; я увидел парня, жаждущего конкуренции. Его прибытие имеет основополагающее значение для группы, которой нужны такие игроки, с лидерскими качествами. Первый вопрос, который задал мне Лука, был: «Будем ли мы командой, созданной для победы в чемпионате?» Он выиграл шесть титулов Лиги чемпионов и хочет стать главным героем с первого дня. Он важен из-за того, что он передаст с точки зрения менталитета, лидерства и профессионализма. Тот факт, что он болельщик «Милана», делает эту историю еще более захватывающей, и для него было бы здорово провести хороший сезон: в конце года будет чемпионат мира», – приводит слова Игле Таре La Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне «Милан» занял восьмое место в Серии А и уволил главного тренера Сержиу Консейсау, пригласив на его место Массимилиано Аллегри.