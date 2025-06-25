«Крылья Советов» объявили о подписании нападающего «Локомотива»

«Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о подписании нападающего московского «Локомотива» Вадима Ракова. Футболист уже прибыл в расположение самарской команды, отмечает пресс-служба «Крыльев».

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Ранее сообщалось, что 20-летний Раков перейдёт в «Крылья» на правах бесплатной аренды до конца сезона-2025/2026 без права выкупа. Зарплату Ракова в размере 1,5 млн рублей в месяц будет платить клуб из Самары.

В минувшем сезоне Раков провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Вадима Ракова с московским «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.