Переходу Джикии в турецкий «Антальяспор» может помешать запрет ФИФА

Турецкий «Антальяспор» пока не может подписать контракт с российским защитником Георгием Джикией по причине запрета на регистрацию трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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«Джикия сейчас находится в Анталье. Но подписание контракта пока невозможно, потому что у «Антальяспор» было открыто дело в ФИФА. Пока мы не можем осуществлять трансферы», — приводит слова неназванного представителя «Антальяспора» ТАСС.

Минувший сезон 31-летний Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», к которым присоединился в статусе свободного агента после ухода из «Спартака». Ранее сообщалось, что защитник отправился в Турцию для заключения контракта с «Антальяспором».