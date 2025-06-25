Роналду отреагировал на увольнение Пиоли из «Аль-Насра»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил Стефано Пиоли, который был уволен из саудовского клуба. Итальянец занимал должность главного тренера команды с сентября 2024 года.

«Спасибо за всё», — написал Роналду в социальной сети X по-итальянски.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» не выиграл ни одного трофея. В чемпионате Саудовской Аравии команда набрала 70 очков и заняла третье место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что в назначении Пиоли заинтересована «Фиорентина». Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах.