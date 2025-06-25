В «Севилье» прокомментировали интерес к нападающему «Зенита»

Пресс-служба испанской «Севильи» прокомментировала слухи о возможном трансфере нападающего петербургского «Зенита» Матео Кассьерры.

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«Севилья» интересуется нападающим «Зенита» Кассьеррой? На данный момент у нас другие цели», – заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее журналист Уриэль Лугт сообщал, что испанский клуб проявляет интерес к 28-летнему форварду из Колумбии.

Кассьерра выступает за «Зенит» уже три сезона. В завершившемся чемпионате России он забил 8 мячей в 30 матчах, а годом ранее стал лучшим снайпером РПЛ с 21 голом. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 10 млн евро.

По итогам сезона-2024/25 «Севилья» чудом смогла избежать вылета из Ла Лиги, заняв 17-е место в турнирной таблице.