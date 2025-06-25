Митрофанов рассказал о возможности привезти кубок ЛЧ в Россию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможном привезти трофей Лиги чемпионов в Россию.

«Думаю, это сложно сделать не потому, что не дают это сделать именно России. Владельцы «ПСЖ» хорошо относятся к России, не думаю, что там есть какие-то препятствия», – приводит слова Митрофанова Odds.

В прошедшем сезоне российский игрок выиграл самый престижный клубный европейский турнир Лигу чемпионов. Обладателем трофея стал Матвей Сафонов, который принял участие в двух играх этого турнира.

В сезоне-2024/25 Сафонов провел 17 матчей, пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 20 миллионов евро.