«Акрон» летом подпишет минимум 5–7 новых футболистов

Матч ТВ

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил «Матч ТВ», что летом клуб ждет масштабная трансферная кампания, команда подпишет минимум пять‑семь новых футболистов.

«Акрон» летом ждет масштабная трансферная кампания
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В сезоне‑2024/25, дебютном после выхода в МИР РПЛ, «Акрон» набрал 35 очков и занял девятое место в турнирной таблице. В понедельник тольяттинский клуб заключил контракт на три года с 30‑летним вратарем Виталием Гудиевым.

— Трансферная кампания идет, мы точечно подходим к подбору игроков. Задача усилиться есть, поэтому трансферы будут. К сожалению, на днях сорвался трансфер одного очень хорошего российского футболиста, который мог стать ключевым игроком «Акрона».

Бюджет на трансферы есть. Он несильно прирастет по сравнению с прошлым годом, но он сбалансированный: за счет расторжения контрактов с некоторыми футболистами, утяжелявшими нашу ведомость, мы высвободили определенные средства. Ну и где‑то добавили, конечно.

— Во все линии ждете усиление?

— Да, нам все линии нужно усилить. Думаю, в составе появятся 5–7 новых фамилий. И это как минимум, — сказал Морозов корреспонденту «Матч ТВ».

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