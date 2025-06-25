«Акрон» летом ждет масштабная трансферная кампания

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил «Матч ТВ», что летом клуб ждет масштабная трансферная кампания, команда подпишет минимум пять‑семь новых футболистов.

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В сезоне‑2024/25, дебютном после выхода в МИР РПЛ, «Акрон» набрал 35 очков и занял девятое место в турнирной таблице. В понедельник тольяттинский клуб заключил контракт на три года с 30‑летним вратарем Виталием Гудиевым.

— Трансферная кампания идет, мы точечно подходим к подбору игроков. Задача усилиться есть, поэтому трансферы будут. К сожалению, на днях сорвался трансфер одного очень хорошего российского футболиста, который мог стать ключевым игроком «Акрона».

Бюджет на трансферы есть. Он несильно прирастет по сравнению с прошлым годом, но он сбалансированный: за счет расторжения контрактов с некоторыми футболистами, утяжелявшими нашу ведомость, мы высвободили определенные средства. Ну и где‑то добавили, конечно.

— Во все линии ждете усиление?

— Да, нам все линии нужно усилить. Думаю, в составе появятся 5–7 новых фамилий. И это как минимум, — сказал Морозов корреспонденту «Матч ТВ».

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