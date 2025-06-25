Стало известно, когда Файзуллаев присоединится к ЦСКА

Как мы уже сообщали, четыре игрока армейцев присоединятся к команде по ходу сбора в Новогорске. Это футболисты, в июне вызванные в различные сборные, которым тренерский штаб разрешил приступить к подготовке чуть позднее основной группы игроков.

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Аббос Файзуллаев, завоевавший путевку на финальный турнир чемпионата мира-2026 вместе со сборной Узбекистана, появится в расположении ЦСКА в понедельник, 30 июня. Также в этот день приступят к подготовке Иван Обляков и Данил Круговой. На день раньше, 29 июня, начнет работу на сборе Секу Койта.

Информация о том, что вингер "Ахмата" Лечи Садулаев может в самое ближайшее время перейти в ЦСКА, соответствует действительности. Bobsoccer сообщал о возможном трансфере еще 10 июня. Тогда же, кстати, наш портал первым опубликовал информацию, что Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покинут клуб, объяснив причины. Продолжаем следить за развитием событий.