Экс-игрок «Спартака» определил фаворита нового сезона РПЛ

Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и сборной США Юра Мовсисян считает, что красно-белые будут фаворитами на чемпионский титул в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Мовсисян объяснил это тем, что «Спартак» всегда котируется высоко перед стартом нового сезона.

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«Спартак» будет фаворитом на чемпионство в новом сезоне. Они в каждом сезоне претендуют на победу в РПЛ, но почему у них не получается – это уже другой вопрос. Никто не может говорить о претендентах РПЛ на золото, не упоминая «Спартак». Они всегда котируются высоко», – приводит слова Мовсисян Metaratings.

Чемпионат России сезона-2024/2025 выиграл «Краснодар». «Зенит» стал вторым, тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» — четвёртый. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».