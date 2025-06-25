Тошич прокомментировал уход Николича с поста главного тренера ЦСКА

Сербский тренер Марко Николич мог помочь московскому футбольному клубу ЦСКА побороться за чемпионский титул в следующем сезоне, если бы остался в команде. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич.

9 июня ЦСКА сообщил об уходе Николича с поста главного тренера команды. 14 июня сербский специалист возглавил греческий АЕК.

"Не знаю, что произошло внутри клуба и причин его ухода. Он провел очень хороший сезон с ЦСКА, во второй части выиграл почти все матчи. Я как болельщик надеялся, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство под руководством Николича", - сказал Тошич.

Николичу 45 лет, он возглавлял московский ЦСКА с лета 2024 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка России и завоевала бронзовые медали чемпионата страны. После зимней паузы команда не проиграла ни одного матча в чемпионате России, одержав 8 побед и 4 раза сыграв вничью в 12 турах.