Червиченко сравнил «Акрон» с «Краснодаром»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился ожиданиями от игры «Акрона» в сезоне РПЛ-2025/26.

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Сегодня, 25 июня, владелец тольяттинского клуба Павел Морозов заявил, что клуб летом приобретет 5-7 игроков.

— Как считаете, если трансферная кампания «Акрона» получится, то у клуба будет шансы подняться в топ-8 по итогам сезона?

— Количество не означает качество. Можно приобрести таких игроков, что не подняться, а опуститься, поэтому все зависит от того, какие именно будут сделаны приобретения.

— Как думаете, можно ли сравнивать «Акрон» с «Краснодаром», который тоже принадлежит частному лицу?

— Когда-то и «Краснодар» барахтался внизу, выходил из низших лиг. Все может быть. Почему нет? По крайней мере пока у хозяина «Акрона» есть деньги и возможности, все должно развиваться по восходящей.

— На ваш взгляд, может ли «Акрон» заменить «Крылья Советов» в качестве главного клуба региона, как «Краснодар» сменил «Кубань» ранее?

— Это все-таки Тольятти. Проводить стопроцентную аналогию нельзя. Но если «Крылья» сумеют избежать последствий своего судейского скандала и сумеют остаться в премьер-лиге, то будет две команды. Если покатятся вниз, у них сейчас на сборах 10-11 игроков, то вполне, возможно, что «Акрон» останется единственным представителем Самарской области в РПЛ.