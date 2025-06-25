Экс-игрок ЦСКА пожалел, что Пьянич уходит из команды

Бывший футболист ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич признался, что ему жаль из-за того, что его соотечественник Миралем Пьянич покинет московский клуб. Его слова приводит «Советский спорт».

«Жаль, что он уходит. Я думаю, что своим умением и знаниями он мог бы помочь ЦСКА. У него сумасшедший опыт: он поиграл в «Роме», «Ювентусе», «Барселоне» – это мировая звезда. Он очень многое дал молодым игрокам в этом сезоне», — заявил.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля 2024 года. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.