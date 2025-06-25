Стала известна сумма компенсации за расторжение контракта Лички

Стала известна сумма компенсации за расторжение контракта Марцела Лички.

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По данным источника, московское "Динамо" выплатит Марцелу Личке за расторжение контракта около 50 миллионов рублей. Как сообщает журналист Иван Карпов, чешский специалист получит зарплату за оставшиеся до окончания соглашения два месяца и еще 4,5 оклада в виде бонуса, что в общей сложности составляет 541,7 тысяч евро или 49,3 млн рублей.

Напомним, Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера бело-голубых 1 мая. Его контракт с московским клубом истекал 30 июня.