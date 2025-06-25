Клубы Катара и ОАЭ проявляют интерес к Смолову

Футбольные клубы из чемпионатов Катара и Объединённых Арабских Эмиратов заинтересовались 35-летним нападающим Фёдором Смоловым, который ранее выступал за «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар», пишет Metaratings.ru.

© ФК "Краснодар"

По данным издания, речь идет не о ведущих командах, а о клубах из нижней части турнирных таблиц этих лиг. Они делают предложения футболисту с небольшими зарплатами, надеясь привлечь опытного форварда.

Напомним, что в прошлом сезоне Смолов играл за «Краснодар», проведя в различных турнирах 23 матча, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Согласно данным, его рыночная стоимость оценивается примерно в один миллион евро.

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