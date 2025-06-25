«По блату»: чемпион России — о назначении сына Черчесова в «Крылья Советов»

Возможное назначение 30-летнего футболиста Станислава Черчесова на должность спортивного директора самарских «Крыльев Советов» является следствием влияния его отца, бывшего главного тренера сборной России. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов.

«Опыта нет, но начинает с команды РПЛ. Понятно, что это назначение по блату. Черчесов-старший у нас же чуть ли не герой России. Естественно, что один его звонок может решить. Отцы тянут своих детей. Но нормально ли то, что у человека нет образования, а его сразу ставят на такую должность. Неправильно это. Сначала надо опыта набираться на более низком уровне, а потом уже на РПЛ замахиваться. Сын Черчесова нигде не фигурировал ранее, как выдающийся менеджер», — сказал Попов.

Эксперт добавил, что, несмотря на отсутствие успехов на футбольном поле, Черчесов-младший мог хорошо учиться. В пример Попов привел экс-игрока Бориса Ротенберга, являющегося заместителем генерального директора «Локомотива».

«Все уже давно понятно. Уже не вызывает никаких эмоций», — резюмировал Попов.