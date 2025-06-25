Московский «Спартак» в своем официальном Telegram-канале выложил видео, в котором футболисты команды рассказали о целях на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Полузащитник Даниил Зорин заявил, что в грядущем сезоне главной задачей для себя ставит закрепиться в основном составе. Роман Зобнин назвал «300 матчей за «Спартак». Большинство футболистов ответили на вопрос словами «чемпионство» и «выполнить поставленные задачи».

«И не обосраться», — добавил вратарь красно-белых Александр Довбня.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».