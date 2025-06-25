ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова

Полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покидают московский ЦСКА, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

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«Мы благодарим Миру и Рифата за прошедший сезон в составе красно-синих. Парни, спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание FONBET Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России!» — говорится в сообщении.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянич присоединился к ЦСКА осенью 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

Рифат Жемалетдинов перешёл в ЦСКА из «Локомотива» в статусе свободного агента летом прошлого года и заключил с красно-синими контракт на один сезон с опцией продления. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету хавбека два мяча и четыре голевые передачи в 24 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё пять раз Жемалетдинов появлялся на поле в матчах Фонбет Кубка России.