29-летняя модель OnlyFans объяснила отдых с 17-летним футболистом «Барселоны»

29-летняя модель OnlyFans Фати Васкес объяснила отдых с 17-летним полузащитником «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем. Ее слова приводит Antena3.

Модель заявила, что встретилась с футболистом не ради денег. Она подчеркнула, что является независимым профессионалом со стабильной карьерой.

«Я начала зарабатывать на контенте в соцсетях более 10 лет назад, задолго до того, как Ламин стал известным», — добавила Васкес.

Ранее Goal сообщил, что Васкес заподозрили в романе с Ямалем. По информации источника, Васкес заметили на отдыхе вместе с футболистом.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.