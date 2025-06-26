Алонсо рассказал, когда Мбаппе должен сыграть за «Реал» на КЧМ

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе должен вернуться в строй к матчам плей‑офф проходящего в США клубного чемпионата мира.

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Французский футболист был госпитализирован 19 июня, после того как двое суток ощущал недомогание и постепенное ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали у форварда острый гастроэнтерит. Мбаппе пропустил матчи группы H с саудовским «Аль‑Хилялем» (1:1) и мексиканской «Пачукой» (3:1), а также не вошел в заявку на игру с австрийским «Зальцбургом», которая пройдет 26 июня. В среду «Реал» сообщил, что нападающий вернулся к тренировкам.

— Я был рад видеть его на тренировке, но это был его первый выход на поле, и он пока не готов играть на том высоком уровне, который нам необходимо будет показать в матче с «Зальцбургом». Если мы выйдем в 1/8 финала, он будет доступен, но сейчас он все еще восстанавливается, — сказал Алонсо, которого цитирует goal.com.

Клубный чемпионат мира завершится 13 июля.