«Атланта» Миранчука проиграла «Коламбусу» в матче МЛС

«Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС.

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Встреча, которая состоялась на стадионе «Ловер.ком Филд» в Коламбусе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 23-й минуте отличился Андрес Эррера, а на 32-й и 42-й минутах — Джейсен Рассел-Роу. Во втором тайме «Атланта» отыграла один мяч благодаря Бруксу Леннону на 56-й минуте.

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

После 19 сыгранных встреч «Коламбус Крю» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 34 очка. «Атланта» идет на 13-й строчке с 17 баллами.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.