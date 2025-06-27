«Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» и занял первое место в группе клубного ЧМ

Завершился матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречались «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «горожан».

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На девятой минуте счёт в игре открыл вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку. На 11-й минуте полузащитник туринской команды Тён Копмейнерс восстановил равновесие. На 26-й минуте защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю забил автогол.

На 52-й минуте ворота соперника поразил форвард английского клуба Эрлинг Холанд. На 69-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте вингер Савио забил пятый мяч номинальных гостей во встрече. В конце матча мячом отметился нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

После трёх матчей группы G «Манчестер Сити» набрал девять очков и занял первое место. «Ювентус» заработал шесть очков и расположился на второй строчке.