Батраков: в Монако Головина никто не знает

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своем отпуске в Монако.

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«Смог бы там жить, играть? Почему нет? Попробовать бы точно хотелось. Моя девушка Ира спрашивала у пацанов про Головина на улицах Монако. Никто не знает», — рассказал Батраков в интервью «Чемпионату».

9 июня 2025 года футбольный клуб «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Батраковым. Новое трудовое соглашение рассчитано до 2029 года.

В минувшем сезоне РПЛ нападающий провел 29 игр, в которых отличился 14 раз. Является третьим бомбардиром в Премьер лиге по количеству забитых мячей.

На данный момент 19-летний нападающий Батраков оценивается в 12 млн. евро футбольным порталом Transfermarkt.