Алексей Батраков высказался об информации про интерес европейских клубов
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мыслями об интересе к нему со стороны европейских клубов.
— Следишь за своей ценой на Transfermarkt?
— Нет такого, что я сижу и жду, когда они цену обновят. Просто меня в соцсетях отмечают, поэтому я знаю, что сейчас € 12 млн.
— В июне прошлого года было € 700 тыс. Неплохо скакнул.
— Ну, бывает, да (смеётся). На одном сайте так, на другом — иначе. Всегда можно лучше.
— Как относишься к слухам вокруг тебя? И про Турцию пишут, и про «Вольфсбург». Ты что слышал?
— Я лично слышал, что продлил контракт с «Локомотивом». В остальном — слухи. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо», — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги.