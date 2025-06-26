«Динамо» победило 2DROTS в товарищеском матче

Московское «Динамо» крупно обыграло медийную команду 2DROTS. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда, общий счёт таким образом составил 3:1.

© Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Лесовой на 54-й забил второй гол «Динамо». Ярослав Гладышев на 75-й минуте увеличил разрыв в счёте. Ранее Иван Лепский на 24-й минуте вывел команду РПЛ вперёд. В послематчевой серии буллиталити сильнее оказался 2DROTS.

Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.

В последнем сезоне Медиалиги 2DROTS не смогли выйти в плей-офф, проиграв в стыковом матче команде Lotus.