«Динамо» и «Крылья Советов» ведут финальные переговоры по трансферу Сергеева

Переговоры по трансферу нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо» находятся на финальной стадии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» и «Крылья Советов» ведут обсуждения итоговой суммы, которая составит либо 300 млн рублей, либо 350 млн рублей. С большой долей вероятности, стороны достигнут согласия уже сегодня, 26 июня. Сам игрок уже решил присоединиться к «Динамо».